В матче третьего тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле обыграл "Анжи" со счетом 1:0.

Напомним, что в двух предыдущих тура "железнодорожники" также побеждали.

Стоит отметить, что "Локомотив" впервые в истории выиграл три стартовых матча в Премьер-лиге.

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