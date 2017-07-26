"Локомотив" вспомнил самую крупную победу в дерби в своей истории

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"Локомотив" вспомнил самую крупную победу в дерби в своей истории

Ровно 23 года назад, в 1994 году, "Локомотив" одержал свою самую крупную победу в дерби в истории.

Тогда "железнодорожники" разгромили "Торпедо" со счетом 8:0.

Хет-триком отметился Олег Гарин, по мячу забили Саркис Оганесян, Евгений Харлачев, Олег Елышев и Сергей Перепаденко.

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