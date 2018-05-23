"Локомотив" вступает в борьбу за нападающего "Шахтера"

Форвард "Шахтера" Факундо Феррейра попал в сферу интересов еще одного клуба из России.

Как сообщают российские СМИ, на аргентинца нацелился "Локомотив". Напомним, что 30 июня истекает контракт игрока с донецким клубом.

В минувшем сезоне на счету Феррейры 30 голов в 42 матчах.

Читайте также: На форварда "Шахтера" появился еще один претендент из РФПЛ. | http://soccernews.ru