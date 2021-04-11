"Локомотив" всухую победил "Спартак" на своем поле
Фото: Твиттер @fclokomotiv
В Москве завершился матч 25 тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком". Обе команды продолжают борьбу за медали в текущем сезоне и к этой встрече, находясь на соседних строчках в таблице. Несмотря на то, что статистически игра прошла под контролем "красно-белых" (6:3 по ударам в створ, 8:0 по угловым), "железнодорожники" смогли добиться победы со счетом 2:0. Результат матча определился еще в первом тайме, когда "Локо" дважды смог поразить ворота Максименко, а "Спартак" остался в меньшинстве после удаления Айртона.
Победа позволила "Локомотиву" набрать 46 очков и приблизится к гостям на расстояние 1 балла. "Красно-белые" сохранили за собой второе место в таблице, имея в своем активе 47 баллов, но отпустили лидирующий "Зенит" уже на 7 пунктов.
"Локомотив" - "Спартак" 2:0 (2:0)
Голы: Камано, 22 - 1:0, Смолов, 45+1 - 2:0
Удаление: Айртон, 45
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Живоглядов, Сильянов, Пабло, Крыховяк, Баринов (Куликов, 62), Жемалетдинов (Титков, 88), Мухин (Магкеев, 79), Камано (Миранчук, 89), Смолов (Лисакович, 78).
"Спартак": Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал (Хендрикс, 73), Мозес (Понсе, 80), Зобнин, Промес (Бакаев, 90), Ларссон, Соболев (Умяров, 46).
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