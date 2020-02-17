"Локомотив" выбирает между двумя форвардами

Московский "Локомотив" продолжает искать нового нападающего на замену ушедшему в "Сельту" Фёдору Смолову.

По информации Betting Insider, сейчас ведутся переговоры с двумя форвардами. Речь идёт о Матее Выдре из "Бернли" и Эране Захави из "Гуанчжоу Фули".

В обоих случаях "железнодорожники" пытаются договориться об аренде до конца нынешнего сезона с опцией выкупа.

27-летний Выдра в текущем сезоне сыграл за "Бернли" 10 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

32-летний Захави в сезоне-2019 провёл за "Гуанчжоу Фули" 28 игр, отличившись в них 29 голами и 4 ассистами.

Не пропустите: Рыбус высказался о своём будущем в "Локомотиве". | http://soccernews.ru