Московский "Локомотив" вычеркнул из своего шорт-листа трёх звёздных форвардов, сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" отказались от трансферов Карлоса Бакки ("Милан"), Уилфрида Бони ("Суонси") и Мунира Эль-Хаддади ("Барселона").

"Локо" вышел из гонки за этими футболистами из-за их высокой стоимости.

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