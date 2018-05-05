"Локомотив" выиграл чемпионат России

"Локомотив" встретился с "Зенитом" в центральном матче 29 тура РФПЛ. Железнодорожники еще в прошлом туре могли оформить чемпионство, однако проиграли в Краснодаре. После этого им предоставилась возможность завоевать золотые медали перед родной публикой, для этого необходимо было обыгрывать "Зенит", который ведет борьбу за Лигу чемпионов. Обе команды не лучшим образом проводят весеннюю часть чемпионата, "Локомотив" совершенно не показывает чемпионскую игру, питерцы же по праву вылетели из топ-3.

Начало игры выдалось достаточно спокойным, инициативой владел "Локомотив", но ничего опасного хозяева придумать не могли. Гости же сосредоточились на игре в обороне и на чужой половине поля появлялись редко. В итоге вспомнить можно только очень неточный выстрел от Ерохина, у "Локомотива" было несколько навесов и прострелов, которые ударами не завершились, а затем с дальней дистанции приложился Алексей Миранчук - мяч полетел летел прямо в Лодыгина. "Зенит" на это ответил сольным проходом и ударом с левого края в ближний угол от Краневиттера - мяч пролетел рядом со штангой, хотя Гилерме все контролировал. Через несколько минут из пределов штрафной бил Дриусси, однако мяч полетел мимо ворот. Это все, что можно было увидеть в первом тайме, в основном команды боролись в центре поля, арбитр зафиксировал сразу 20 фолов. Дмитрий Тарасов и вовсе получил рассечение в борьбе с Заболотным. Затем со все тем же Заболотным потолкался Кверквелия, а Чорлука и вовсе получил травму и не сумел продолжить матч. Стычек было достаточно, но большого количества карточек арбитр не показывал.

Во втором тайме картина игры не изменилась, хотя обеих команд ничейный результат не устраивал. "Зенит" играл за счёт длинных забросов, но Дриусси не мог убежать от защитников, а Заболотный проигрывал борьбу за мяч. "Локомотив"и вовсе сник в дебюте второй половины, железнодорожники инертно действовали в атаке, практически не доходя до ворот Лодыгина. Такая игра была на руку только "Спартаку", ЦСКА и "Краснодару", прямые конкуренты не показывали достойный уровень футбола, была возможность сократить отставание или уйти в отрыв. если говорить о противостоянии с "Зенитом" за третье место.

Лишь в середине тайма появились первые опасные моменты: сначала Алексей Миранчук обыграл на фланге Кришито, затем прострелил на Антона, но тот не сумел должным образом пробить по воротам из хорошей позиции. Через несколько минут Алексей Миранчук решился на дальний удар, однако Лодыгин продемонстрировал свою реакцию, вытащив мяч из-под перекладины. Через несколько минут уже Фарфан вышел на ворота и отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал у перуанца офсайд. "Локомотив" усилил натиск, и в итоге это принесло свои плоды. Эдер замкнул прострел Игнатьева и принес своей команде золотые медали.

"Локомотив" - "Зенит" 1:0

Гол: Эдер, 87

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фарфан, Ан Миранчук, Ал. Миранчук, Ари.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Мевля, Кришито, Жирков (Плетнев, 70), Краневиттер, Паредес, Кузяев, Ерохин, Заболотный, Дриусси.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru