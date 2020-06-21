"Локомотив" выиграл первый официальный матч под руководством Николича

В матче 23-го тура чемпионата России московский "Локомотив" обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук. Оба команды доигрывали матч в неполных составах из-за удалений Рифата Жемалетдинова и Даниела Мишкича.

"Локомотив" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Оренбург" остался в зоне вылета на 15-й позиции.

"Локомотив" – "Оренбург" - 1:0 (1:0)

Гол: Миранчук, 38 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Серкейра, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Миранчук, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Эдер.

"Оренбург": Климович, Зотов, Малых, Радакович, Шахов (Фамейе, 46), Черных (Липовой, 62), Аюпов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Сиваков, Силла.

Удаления: Жемалетдинов (45), Мишкич (58).

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