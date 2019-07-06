"Локомотив" выиграл Суперкубок России. Лучшие фотографии

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"Локомотив" выиграл Суперкубок России. Лучшие фотографии

"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России.

В составе победителей голами отметились Федор Смолов и Алексей Миранчук, оформивший дубль.

Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".

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