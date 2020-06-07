"Локомотив" выкупил права на вратаря "Носты" Савина

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"Локомотив" выкупил права на вратаря "Носты" Савина

"Локомотив" выкупил права на 20-летнего голкипера "Носта" Андрея Савина. Об этом сообщается на официальном сайте новотроицкого клуба.

По данным источника, стороны договорились о трансфере игрока. 

Ранее футболист выступал в "Локомотив-Казанка" на правах полуторагодичной аренды.

В текущем розыгрыше Савин провел три матча, не пропустив ни одного гола. В первенстве ПФЛ вратарь отыграл 6 матчей, в которых пропустил 12 мячей.

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