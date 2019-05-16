"Локомотив" выкупит игрока ПСЖ

Теги локомотив москвапсжгжегож крыховяквасилий кикнадзетрансферы

"Локомотив" выкупит игрока ПСЖ

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что московский клуб работает над выкупом полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

"Идёт оформление. Мы заключим контракт. Есть пункт в его нынешнем соглашении о праве выкупа. Он давно уже, ещё до Нового года сыграл необходимое количество матчей. Взаимная заинтересованность, конечно, есть. Посмотрите, как играет человек", - сказал функционер.

Напомним, что "Локомотив" арендовал Крыховяка прошлым летом за 1,5 миллиона евро с правом выкупа за 12,5 миллионов.

В текущем сезоне 29-летний поляк сыграл за "железнодорожников" 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Игорь Денисов получил предложение от "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов