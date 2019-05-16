"Локомотив" выкупит игрока ПСЖ

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что московский клуб работает над выкупом полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

"Идёт оформление. Мы заключим контракт. Есть пункт в его нынешнем соглашении о праве выкупа. Он давно уже, ещё до Нового года сыграл необходимое количество матчей. Взаимная заинтересованность, конечно, есть. Посмотрите, как играет человек", - сказал функционер.

Напомним, что "Локомотив" арендовал Крыховяка прошлым летом за 1,5 миллиона евро с правом выкупа за 12,5 миллионов.

В текущем сезоне 29-летний поляк сыграл за "железнодорожников" 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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