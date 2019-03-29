"Локомотив" выкупит Крыховяка у ПСЖ



Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что московский клуб выкупит у ПСЖ польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.

"В контракте у Гжегожа есть пункт об обязательном выкупе игрока в случае проведения им определенного количества матчей. Он это количество матчей уже провел. Поэтому сейчас ведется работа по выполнению условий контракта. Деньги на этот контракт у нас есть", - приводят слова Кикнадзе российские СМИ.

В нынешнем сезоне 29-летний Крыховяк провел за "Локомотив" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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