"Локомотив" выкупит Кверквелию за три с половиной миллиона евро

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"Локомотив" выкупит Кверквелию за три с половиной миллиона евро

"Локомотив" договорился о выкупе прав на грузинского защитника "Рубина" Соломона Кверквелию, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро. Футболист уже согласовал с "железнодорожниками" условия личного контракта.

Напомним, что во второй половине прошлого сезоне 25-летний Кверквелия выступал за "Локомотив" на правах аренды и провел 15 матчей.

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