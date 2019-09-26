"Локомотив" вылетел из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив". В первом тайме счет открыл Эдер, но во 2-й половине равновесие восстановил Казаев. Встреча дошла до послематчевых пенальти, в которых точнее были калининградцы.

В 1/8 финала "Балтика" сыграет с "Торпедо".

"Балтика" – "Локомотив" - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:1

Голы: Эдер, 31 - 0:1, Казаев, 75 - 1:1

"Локомотив": Коченков, Рыбус, Кверквелия, Мурило, Идову, Коломейцев, Куликов, Тугарев (Титков, 110), Рыбчинский (Живоглядов, 84), Эдер, Джорджевич (Дорофеев, 91)

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