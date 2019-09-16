"Локомотив" вылетел на матч Лиги чемпионов против "Байера"





"Локомотив" вылетел в Германию на матч 1-го тура группового этапа с "Байером". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.



Встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским.

Матч "Байер" - "Локомотив" пройдет 18 сентября на стадионе "Бай-Арене". Начало - в 22:00 (мск).

Соперниками "Локомотива" и "Байера" по группе D являются "Ювентус" и "Атлетико".

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