"Локомотив" вылетел в Турин на матч с "Ювентусом"
Сегодня, 20 октября, "Локомотив" отправился в Италию на матч с "Ювентусом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
✈️ В Турин!#ЛигаЧемпионов #ЮвеЛоко #UCL #JuveFCLM pic.twitter.com/gAAG6rMyQq— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 20 октября 2019 г.
Напомним, матч "Ювентус" - "Локомотив" состоится 22 октября в Турине.
"Железнодорожники" занимает 3-е место в группе D, набрав 3 балла. "Старая сеньора" с 4 очками располагается на 1-й строчке.
Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матч "Ювентус" - "Локомотив"| http://soccernews.ru
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