"Локомотив" вылетел в Турин на матч с "Ювентусом"

Сегодня, 20 октября, "Локомотив" отправился в Италию на матч с "Ювентусом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, матч "Ювентус" - "Локомотив" состоится 22 октября в Турине.

"Железнодорожники" занимает 3-е место в группе D, набрав 3 балла. "Старая сеньора" с 4 очками располагается на 1-й строчке.

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