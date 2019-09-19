"Локомотив" выложил фото из раздевалки после победного матча с "Байером"

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"Локомотив" выложил фото из раздевалки после победного матча с "Байером"

"Локомотив" добыл выездную победу над "Байером" в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.

После матча в твиттере московского клуба выложили фото команды из раздевалки.

Отметим, что "железнодорожники" победили в гостевой игре ЛЧ впервые за 17 лет.

"Локомотив" с тремя очками возглавил группу D, "Атлетико" и "Ювентус" делят вторую и третью строку, имея по одному очку.

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