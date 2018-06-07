"Локомотив" выплатит бывшему тренеру более 15 миллионов в качестве компенсации



Спортивный арбитражный суд (CAS) присудил "Локомотиву" выплатить более 200 тысяч евро (15 миллионов рублей) бывшему главному тренеру Славену Биличу в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "железнодорожники" также будут вынуждены заплатить все судебные издержки, которые составят более 100 тысяч евро.

Напомним, что Билич возглавлял "Локомотив" с 2012 по 2013 годы. Сезон-2012 клуб завершил на девятом месте в Премьер-лиге.

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