"Локомотив" выпустил официальное заявление по травмам Гильерме и Эдера

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте выпустил заявление по поводу травм голкипера Гильерме и форварда Эдера.

"У Эдера диагностировано повреждение одной из мышц задней поверхности бедра, а у Гильерме повреждение сухожилия прямой мышцы бедра. Врачами начата стартовая терапия в условиях медицинского центра команды. О точных сроках возвращения футболистов на поле в настоящее время говорить рано. Прогнозы могут быть сделаны через несколько дней" - говорится в сообщении "железнодорожников".

Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил вероятность участия Гильерме и Эдера в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. | http://soccernews.ru