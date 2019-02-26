"Локомотив" вырвал ничью у "Мольде"

"Локомотив" сыграл вничью с норвежским клубом "Мольде" в товарищеском матче.

Единственный гол в составе "Локо" забил хавбек Владислав Игнатьев на 3 добавленной минуте.

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Мольде" - 1:1 (0:0)

Голы: Хауген, 85 - 0:1, Игнатьев, 90+3 - 1:1.

"Локомотив" располагается на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 баллов.

Не пропустите: В семье еще одного игрока "Зенита" произошел громкий скандал. | http://soccernews.ru