"Локомотив" вырвал ничью у "Мольде"

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"Локомотив" вырвал ничью у "Мольде"

"Локомотив" сыграл вничью с норвежским клубом "Мольде" в товарищеском матче. 

Единственный гол в составе "Локо" забил хавбек Владислав Игнатьев на 3 добавленной минуте.

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Мольде" - 1:1 (0:0)

Голы: Хауген, 85 - 0:1, Игнатьев, 90+3 - 1:1. 

"Локомотив" располагается на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 баллов.

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