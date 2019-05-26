"Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации

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"Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации

Завершились два матча 30-го тура чемпионата России. "Локомотив" на своем поле с минимальный счетом обыграл "Уфу", "Краснодар" с тем же счетом дома переиграл "Рубин". 

В итоге "Локомотив" финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, и напрямую попал в групповой этап Лиги Чемпионов. "Краснодар" остался на третьей строчке и сыграют в квалификации главного европейского клубного турнира. 

"Рубин" занял 11-ю позицию, "Уфа" осталась на 14-й и сыграет в стыковых матчах с клубом ФНЛ за место в Премьер-лиге.

"Локомотив" – "Уфа" - 1:0 (1:0)
Гол: Фернандеш, 39 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Кверквелия (Тарасов, 17; Кварацхелия, 29), Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Баринов, Жемалетдинов, Смолов.

"Уфа": Беленов, Круговой (Алиев, 58), Сухов, Пуцко, Карп, Бизяк (Игбоун, 58), Пауревич, Неделчару, Салатич, Йокич, Кротов.

"Краснодар" – "Рубин" - 1:0 (0:0)
Гол: Классон, 59 - 1:0

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Спайич, Стоцкий (Скопинцев, 56), Классон, Газинский, Перейра, Вандерсон, Каборе, Ари.

"Рубин": Бабурин, Уремович, Степанов, Сорокин, Камболов (Сагитов, 30), Коновалов, Башкиров, Байрамян, Подберезкин, Устинов, Полоз.

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