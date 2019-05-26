"Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации
Завершились два матча 30-го тура чемпионата России. "Локомотив" на своем поле с минимальный счетом обыграл "Уфу", "Краснодар" с тем же счетом дома переиграл "Рубин".
В итоге "Локомотив" финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, и напрямую попал в групповой этап Лиги Чемпионов. "Краснодар" остался на третьей строчке и сыграют в квалификации главного европейского клубного турнира.
"Рубин" занял 11-ю позицию, "Уфа" осталась на 14-й и сыграет в стыковых матчах с клубом ФНЛ за место в Премьер-лиге.
"Локомотив" – "Уфа" - 1:0 (1:0)
Гол: Фернандеш, 39 - 1:0
"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Кверквелия (Тарасов, 17; Кварацхелия, 29), Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Баринов, Жемалетдинов, Смолов.
"Уфа": Беленов, Круговой (Алиев, 58), Сухов, Пуцко, Карп, Бизяк (Игбоун, 58), Пауревич, Неделчару, Салатич, Йокич, Кротов.
"Краснодар" – "Рубин" - 1:0 (0:0)
Гол: Классон, 59 - 1:0
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Спайич, Стоцкий (Скопинцев, 56), Классон, Газинский, Перейра, Вандерсон, Каборе, Ари.
"Рубин": Бабурин, Уремович, Степанов, Сорокин, Камболов (Сагитов, 30), Коновалов, Башкиров, Байрамян, Подберезкин, Устинов, Полоз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20