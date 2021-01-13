"Локомотив" высмеял запрет заимствований на "Матч ТВ" (видео)
"Локомотив" разместил видео с медицинского осмотра футболистов команды.
"Окей, наш ростер – киперы, дэфы, хавы и страйкеры – перед тренингами на медикале. Лайкайте!" – так подписали видео в официальном твиттере клуба.
Окей, наш ростер – киперы, дэфы, хавы и страйкеры – перед тренингами на медикале.— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2021
Лайкайте! pic.twitter.com/VeHJf1txcr
Таким образом решили пошутить над "Матч ТВ" в свете недавней новости о запрете некоторых фраз в эфире телеканала.
Напомним, в сети появился список слов и выражений, которые нежелательны в эфире "Матч ТВ". В их число входят: "кипер", "корнер", "Чемпоншип" и другие.
Читать по теме: На "Матч ТВ" попали под запрет слова "асист", "ок", "коуч", "корнер" и другие | http://soccernews.ru
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