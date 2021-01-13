"Локомотив" высмеял запрет заимствований на "Матч ТВ" (видео)

"Локомотив" разместил видео с медицинского осмотра футболистов команды.

"Окей, наш ростер – киперы, дэфы, хавы и страйкеры – перед тренингами на медикале. Лайкайте!" – так подписали видео в официальном твиттере клуба.

Окей, наш ростер – киперы, дэфы, хавы и страйкеры – перед тренингами на медикале.



Лайкайте! pic.twitter.com/VeHJf1txcr — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2021