"Локомотив" высмеял запрет заимствований на "Матч ТВ" (видео)

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"Локомотив" высмеял запрет заимствований на "Матч ТВ" (видео)"Локомотив" разместил видео с медицинского осмотра футболистов команды.

"Окей, наш ростер – киперы, дэфы, хавы и страйкеры – перед тренингами на медикале. Лайкайте!" – так подписали видео в официальном твиттере клуба.

Таким образом решили пошутить над  "Матч ТВ" в свете недавней новости о запрете некоторых фраз в эфире телеканала.

Напомним, в сети появился список слов и выражений, которые нежелательны в эфире "Матч ТВ". В их число входят: "кипер", "корнер", "Чемпоншип" и другие.

Читать по теме: На "Матч ТВ" попали под запрет слова "асист", "ок", "коуч", "корнер" и другие | http://soccernews.ru
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