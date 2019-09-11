"Локомотив" выступил с заявлением касательно возможного сноса стадиона

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"Локомотив" выступил с заявлением касательно возможного сноса стадиона

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клуб не будет сносить "РЖД Арену".

"Снос стадиона даже не обсуждается. Мы планируем реконструировать арену. Просто мы уже привыкли, что наш стадион - лучший в России. Долгое время он был замечательным домом для "Локомотива", и для сборной России.

К мундиалю было построено много новых арен, поэтому мы должны поработать над комфортом и удобствами для наших фанатов", - заявил Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что на время работ по реконструкции "Локомотив" может переехать на "ВТБ-Арену".

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"Локомотив" рассматривает вариант со сносом своего стадиона

"Локомотив" рассматривает вариант со сносом своего стадиона

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