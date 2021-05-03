"Локомотив" выступил с жёстким заявлением по поводу отношения к болельщикам на стадионе "Зенита"

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Московский "Локомотив" отреагировал на ряд неприятных инцидентов с участием болельщиков команды во время и после матча 28-го тура РПЛ против "Зенита".

В частности, "железнодорожники" возмущены тем, что фанатов принудительно увезли с "Газпром Арены" по окончании игры.

"В футбольный клуб "Локомотив" поступают многочисленные жалобы от болельщиков, которые поддерживали команду в выездном матче 28-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. К большому сожалению, в их отношении были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

1. Для наших болельщиков были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%).

2. Болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива". Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности "Зенита" не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

3. В середине второго тайма болельщиков нашей команды не выпускали в подтрибунное помещение – выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъёмкой.

4. Наконец, абсолютно вопиющее отношение к болельщикам "Локомотива" после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка. По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми.

Все вышеперечисленные факты говорят о чрезмерных мерах со стороны "Зенита" и представителей правопорядка в отношении болельщиков "Локомотива", которые приехали поддержать свою команду и посетить один из красивейших городов России и Европы – Санкт-Петербург. Обращаем внимание руководства РПЛ и РФС на эту ситуацию, возникшую в период проведения матча. Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга. Это тем более необходимо, поскольку стадион "Газпром Арена" и "Зенит" совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге Чемпионов. Футбол должен приносить радость болельщикам, даже если это болельщики команды гостей", - говорится в заявлении "Локо".

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