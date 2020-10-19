"Локомотив" взял 23 игроков в Австрию на матч Лиге Чемпионов с "Зальцбургом"
"Локомотив" отправился в Австрию на матч Лиги Чемпионов с "Зальцбургом", взяв 23 футболиста.
Вратари: Гильерме, Коченков, Касьяненко.
Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Черный, Сильянов.
Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, М. Мухин, Титков, Иосифов.
Нападающие: Смолов, Камано, Эдер, Лисакович, Зе Луиш.
Матч "Зальцбург" - "Локомотив" пройдет 21 октября в Австрии.
А еще: УЕФА назначил судейскую бригаду на матч "Зальцбург" - "Локомотив"| http://soccernews.ru
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