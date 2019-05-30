"Локомотив" взял курс на омоложение команды

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"Локомотив" взял курс на омоложение команды

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о планах по комплектации команды.

"Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников. Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию "Локомотива", а ещё несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает, и будущее у клуба есть.

Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи", - сказал Мещеряков.

Стоит отметить, что по окончании сезона "Локомотив" расстался с Тарасом Михаликом и Игорем Денисовым. Обоим футболистам по 35 лет.

Средний возраст игроков "железнодорожников" в кампании 2018/19, по данным Transfermarkt, составил 28,8 лет.

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