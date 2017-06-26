"Локомотив" забил 10 голов в ворота словенской команды

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"Локомотив" забил 10 голов в ворота словенской команды

В рамках подготовки к новому сезону московский "Локомотив" провёл товарищеский матч со словенским "Анкараном", который завершился сверхрезультативной победой "железнодорожников" со счётом 10:0.

"Локомотив" - "Анкаран" - 10:0

Голы: Фернандеш, 4 - 1:0, Фернандеш, 16 - 2:0, Ари, 30 - 3:0, Ари, 38 - 4:0, Антон Миранчук, 49 - 5:0, Ари, 52 - 6:0, Антон Миранчук, 57 - 7:0, Галаджан, 61 - 8:0, Галаджан, 63 - 9:0, Галаджан, 87 - 10:0.

"Локомотив": Коченков, Лысов, Баринов, Пейчинович, Маргасов, Касаев, Денисов, Фарфан, Антон Миранчук, Фернандеш, Ари.

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