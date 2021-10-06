"Локомотив" заинтересован в защитнике "Челси"

Фото: инстаграм Сарра/Автор неизвестен

Представитель защитника лондонского "Челси" Маланга Сарра Федерико Пасторелло поделился информацией об интересе к футболисту в Российской Премьер-Лиге.

"Я слышал, что "Локомотив" и еще несколько клубов РПЛ интересуются Сарром. Но ничего конкретного пока не было.

Готов ли Маланг к переезду в Россию? Все зависит от предложения", – сказал Пасторелло.

Напомним, что "синие" подписали контракт с французским игроком летом 2020 года на правах свободного агента.

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