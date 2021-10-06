"Локомотив" заинтересован в защитнике "Челси"
Фото: инстаграм Сарра/Автор неизвестен
Представитель защитника лондонского "Челси" Маланга Сарра Федерико Пасторелло поделился информацией об интересе к футболисту в Российской Премьер-Лиге.
"Я слышал, что "Локомотив" и еще несколько клубов РПЛ интересуются Сарром. Но ничего конкретного пока не было.
Готов ли Маланг к переезду в Россию? Все зависит от предложения", – сказал Пасторелло.
Напомним, что "синие" подписали контракт с французским игроком летом 2020 года на правах свободного агента.
Также не пропустите: "Реал" открыт к продаже Асенсио. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом
-
Мама Мбаппе высказалась о новом контракте игрока с ПСЖ
-
Тедеско может возглавить клуб из Бельгии
-
"Интер" ведет переговоры с Бареллой о новом контракте
-
"Локомотив" заинтересован в защитнике "Челси"
-
"Реал" открыт к продаже Асенсио
-
1
Трансфер Гризманна разрушил экономику "Барселоны"
-
Мбаппе жертвует на благотворительность все призовые от сборной Франции
-
"Фиорентина" запросила огромную сумму за Влаховича
-
"Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансами
-
1
Луис Энрике: "Я разбираюсь в футболе лучше многих"
-
Агент Николича назвал причину ухода тренера из "Локомотива"
-
Директор "Барселоны" сказал, когда они смогут подписывать топ-футболистов
-
"Хетафе" в третий раз назначил одного и того же тренера
-
Директор "Барселоны" рассказал о долге клуба
-
ПСЖ остался недоволен интервью Мбаппе
-
Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с "Камп Ноу"
-
Гильерме поблагодарил Николича за совместную работу
-
Бускетс поделился ожиданиями перед матчем против сборной Италии
-
Представитель Миранчука высказался о возможном уходе игрока из "Аталанты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18