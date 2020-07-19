"Локомотив" занял второе место в РПЛ и получил путевку в Лигу Чемпионов

"Локомотив" занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Таким образом, команда получила путевку в групповой этап Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

После проигрыша "Краснодара" в матче 23-го тура РПЛ с "Динамо" (0:2). "Быки" потеряли шансы на второе место. Отрыв "Локомотива" - 5 баллов.

Ранее в групповую стадию Лиги чемпионов от России прошел чемпион страны "Зенит".

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