"Локомотив" заплатит за Исидора больше, чем ожидалось

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"Локомотив" заплатит за Исидора больше, чем ожидалось

Фото инстаграм Вилсона Исидора

Московский "Локомотив" согласовал трансфер нападающего "Монако" Вилсона Исидора, сообщает RMC Sport.

По информации источника, "железнодорожники" заплатят за француза 4 миллиона евро.

Ранее утверждалось, что сумма сделки составит 2,5 или 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Исидор сыграл за "Монако" 9 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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