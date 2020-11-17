"Локомотив" запросил на матч с "Арсеналом" квоту в семь тысяч зрителей
"Локомотив" обратился к Московскому управлению Роспотребнадзора с просьбой допустить на матч 15-го тура РПЛ с "Арсеналом" 7 тысяч болельщиков. Об этом сообщает "СЭ".
По данным источника, "железнодорожники" получат ответ до конца сегодняшнего дня.
Отметим "РЖД Арена" вмещает 28 800 человек, соответственно, клуб запросил госорганы о разрешении заполнить чуть менее 25 процентов стадиона.
Матч "Локомотив" - "Арсенал" состоится 21 ноября. Начало игры - в 19:00 (мск).
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