"Локомотив" завершил трансферную кампанию

Московский "Локомотив" завершил свою трансферную кампанию текущим летом.

Так, президента "железнодорожников" Илья Геркус на вопрос одного из пользователей о возможных приобретениях клуба до закрытия текущего трансферного окна в своем инстаграме написал следующее: "Мы стараемся, но боюсь, что скорее нет".

Напомним, Фарфан рассказал о будущем в "Локомотиве". | soccernews.ru