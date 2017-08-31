"Локомотив" завершил трансферную кампанию

Теги локомотив москва

"Локомотив" завершил трансферную кампаниюМосковский "Локомотив" завершил свою трансферную кампанию текущим летом.

Так, президента "железнодорожников" Илья Геркус на вопрос одного из пользователей о возможных приобретениях клуба до закрытия текущего трансферного окна в своем инстаграме написал следующее: "Мы стараемся, но боюсь, что скорее нет".

Напомним, Фарфан рассказал о будущем в "Локомотиве". | soccernews.ru

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