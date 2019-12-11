"Локомотив" завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА разгромом от "Атлетико"

В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде проиграл мадридскому "Атлетико" со счетом 0:3.

Таким образом, "железнодорожники" финишировали на последнее место в группе. "Атлетико" занял второе место и вышел в плей-офф.

"Атлетико" – "Локомотив" - 3:0 (0:0)

Голы: Начо Кинтана, 73 (с пенальти) - 1:0, Тенас, 80 - 2:0, Сото, 88 - 3:0

"Локомотив": Касьяненко, Петухов (Черный, 74), Основ (Шарков, 78), Иваньков, Черняков, Иосифов, Мухин, Мухин, Барабошкин, Сильянов, Хлынов (Сулейманов, 60).

Удаление: Барабошкин (45).

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