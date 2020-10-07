"Локомотив" заявил Зе Луиша в Лигу Чемпионов

Директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо рассказал, что Зе Луиш заявлен клубом для участия в Лиге Чемпионов.

"Зе Луиш заявлен в Лигу чемпионов. На самом деле, по регламенту Лиги Чемпионов футболист должен быть зарегистрирован в федерации, то есть в РФС. Там он зарегистрирован. И сегодня в РПЛ Зе Луиш тоже, безусловно, будет заявлен.



Это уже вопрос УЕФА, с нашей стороны все выполнено. "Баварии" и "МЮ", например, там тоже нет. Переживать не стоит", - цитирует Брейдо "Р-Спорт".

Напомним, Зе Луиш перешел в московский клуб несколько дней назад, подписав трехлетний контракт.

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