"Локомотив" - "Зенит" - 1:0 (обзор)

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"Локомотив" - "Зенит" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом", победа в котором принесла "железнодорожникам" первое за 14 лет чемпионство.

Не пропустите: "Локомотив" выиграл чемпионат России. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 Краснодар 29 53
4 ЦСКА Москва 28 52
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Динамо Москва 29 37
9 Урал 28 37
10 Рубин 28 36
11 Ахмат 28 35
12 Ростов 29 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
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