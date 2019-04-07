"Локомотив" - "Зенит" расписали боевую ничью в матче РПЛ

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"Локомотив" - "Зенит" расписали боевую ничью в матче РПЛ

В матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1. В начале второго тайма счет открыл Ярослав Ракицкий, но хозяева вскоре отыгрались благодаря автоголу Себастьяна Дриусси.

"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. "Локомотив" по-прежнему занимает четвертую позицию, имея в активе 39 очков.

"Локомотив" – "Зенит" - 1:1 (0:0)
Голы: Ракицкий, 54 - 0:1, Дриусси, 61 (автогол) - 1:1

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Миранчук, Эдер (Смолов, 69).

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ригони (Мак, 79), Барриос, Азмун, Дзюба, Дриусси.

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