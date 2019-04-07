"Локомотив" - "Зенит" расписали боевую ничью в матче РПЛ
В матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1. В начале второго тайма счет открыл Ярослав Ракицкий, но хозяева вскоре отыгрались благодаря автоголу Себастьяна Дриусси.
"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. "Локомотив" по-прежнему занимает четвертую позицию, имея в активе 39 очков.
"Локомотив" – "Зенит" - 1:1 (0:0)
Голы: Ракицкий, 54 - 0:1, Дриусси, 61 (автогол) - 1:1
"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Миранчук, Эдер (Смолов, 69).
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ригони (Мак, 79), Барриос, Азмун, Дзюба, Дриусси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|30
|9
|Оренбург
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12