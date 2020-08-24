"Локомотиву" предложили бывшего полузащитника "Зенита"

Пьер Фернандес, агент бразильского полузащитника Маурисио, сообщил, что он предложил услуги его клиента московскому "Локомотиву", который из-за травмы надолго потерял опорника Дмитрий Баринова.

"Я еще раз предложил тренеру "Локомотива" подписать Маурисио. Он считает, что это может быть хорошей опцией для них в этой ситуации. Верю, что сможем подписать контракт", — приводит слова Фернандеса Sport24.

В данный момент 31-летний Маурисио является свободным агентом, поэтому сможет перейти в другой клуб бесплатно. Последним клубом бразильца был ПАОК, за который он провел 92 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее он уже играл в России за "Ахмат" и "Локомотив".

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