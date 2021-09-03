"Локомотиву" запретили регистрировать новичков: названа причина
Палата Российского футбольного союза по разрешению споров ввела санкции против московского "Локомотива".
"Железнодорожникам" временно запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Соломоном Кверквелией.
29-летний грузин пожаловался в РФС на то, что клуб не рассчитался с ним по премиальным за сезон 2019/20.
По информации телеграм-канала "Мутко против", "Локомотив" должен выплатить игроку 2,5 миллиона рублей.
Напомним, что Кверквелия покинул столичную команду минувшим летом в связи с истечением срока контракта.
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