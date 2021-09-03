"Локомотиву" запретили регистрировать новичков: названа причина

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров ввела санкции против московского "Локомотива".

"Железнодорожникам" временно запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Соломоном Кверквелией.

29-летний грузин пожаловался в РФС на то, что клуб не рассчитался с ним по премиальным за сезон 2019/20.

По информации телеграм-канала "Мутко против", "Локомотив" должен выплатить игроку 2,5 миллиона рублей.

Напомним, что Кверквелия покинул столичную команду минувшим летом в связи с истечением срока контракта.

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