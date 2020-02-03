Ломбард продал бронзовую медаль РПЛ, принадлежавшую экс-форварду ЦСКА

Один из ломбардов города Варшава объявил о продаже бронзовой медали российский Премьер-лиги образца 2007 года.

За награду заплатили 1000 злотых, что эквивалентно 16 тысячам рублей.

С высокой долей вероятности медаль принадлежала бывшему форварду ЦСКА Давиду Янчику, который, по некоторым данным, страдает алкогольной зависимостью.

Именно армейцы в 2007 году стали бронзовыми призёрами РПЛ, а Янчик был единственным поляком в том составе.

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