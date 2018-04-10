Ломбертс: "Даже из Бельгии обидно наблюдать за ситуацией с Шатовым и Дзюбой"

Теги зенит санкт-петербургниколас ломбертсартём дзюбаолег шатов

Ломбертс: "Даже из Бельгии обидно наблюдать за ситуацией с Шатовым и Дзюбой"Защитник бельгийского "Остенде" Николас Ломбертс высказался о ситуации, в которой оказались его бывшие партнеры по питерскому "Зениту" Артем Дзюба и Олег Шатов, выступающие сейчас на правах аренды в тульском "Арсенале" и "Краснодаре" соответственно.

"Это удивительно! Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду. Шатов - один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь, не знаю всей ситуации изнутри - может, Манчини и прав - я действительно не в курсе, но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии", - цитирует 33-летнего бека sport24.ru.

Напомним, экс-боксер Валуев обратился к игрокам "Зенита". | soccernews.ru

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