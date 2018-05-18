Ломбертс может вернуться в Россию
Сантуш Верхлуст, агент бывшего защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, не исключил возвращения своего клиента в Россию.
"Несколько клубов из России проявляют интерес к Николасу. Они спрашивали, насколько ему интересно возвращение в Россию. Мы обсудим эти варианты, потому что Николас очень любит Россию" - сказал агент.
Напомним, что сейчас Ломбертс выступает за "Остенде", его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 2020 года.
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