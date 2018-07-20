Ломбертс может вернуться в Россию

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Ломбертс может вернуться в РоссиюБывший защитник питерского "Зенита" Николас Ломбертс, ныне выступающий за бельгийский "Остенде", может вернуться в Россию.

Об этом, как информирует sport24.ru, сообщил агент 33-летнего бека Сантуш Верхулст. В частности, он рассказал: "Не факт, что Николас Ломбертс останется в "Остенде". У него все еще есть варианты продолжения карьеры в Европе, Азии и России. Кроме того, "Остенде" по-прежнему готов пойти на уступки и расстаться с игроком практически бесплатно. Но сейчас мы находимся в ожидании, чтобы принять правильное решение".

Напомним, "Зенит" подпишет новый многомиллионный спонсорский контракт. | soccernews.ru

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