Ломбертс может вернуться в Россию
Бывший защитник питерского "Зенита" Николас Ломбертс, ныне выступающий за бельгийский "Остенде", может вернуться в Россию.
Об этом, как информирует sport24.ru, сообщил агент 33-летнего бека Сантуш Верхулст. В частности, он рассказал: "Не факт, что Николас Ломбертс останется в "Остенде". У него все еще есть варианты продолжения карьеры в Европе, Азии и России. Кроме того, "Остенде" по-прежнему готов пойти на уступки и расстаться с игроком практически бесплатно. Но сейчас мы находимся в ожидании, чтобы принять правильное решение".
Напомним, "Зенит" подпишет новый многомиллионный спонсорский контракт. | soccernews.ru
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