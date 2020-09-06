Ломбертс надеется однажды возглавить "Зенит"
Экс-игрок "Зенита" Николас Ломбертс сообщил, что хотел бы однажды возглавить петербургский клуб.
"Стать тренером "Зенита"? Надеюсь, однажды моя мечта исполнится. Я просил Семака позволить мне пройти стажировку и понаблюдать за его работой недельку. Он согласился, но из-за коронавируса пришлось отложить", - цитирует Ломбертса Voetbal Nieuws со ссылкой на La Capitale.
Напомним, защитник играл в "Зените" с 2007 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых он провел 288 матчей и забил 11 голов.
Вместе с петербургской командой Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22