Ломбертс надеется однажды возглавить "Зенит"

Экс-игрок "Зенита" Николас Ломбертс сообщил, что хотел бы однажды возглавить петербургский клуб.

"Стать тренером "Зенита"? Надеюсь, однажды моя мечта исполнится. Я просил Семака позволить мне пройти стажировку и понаблюдать за его работой недельку. Он согласился, но из-за коронавируса пришлось отложить", - цитирует Ломбертса Voetbal Nieuws со ссылкой на La Capitale.

Напомним, защитник играл в "Зените" с 2007 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых он провел 288 матчей и забил 11 голов.

Вместе с петербургской командой Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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