Ломбертс: надеюсь, что судьи отпустят Кокорина

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Ломбертс: надеюсь, что судьи отпустят Кокорина
Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс выразил поддержку нападающему "сине-бело-голубых" Александру Кокорину, который находится в СИЗО "Бутырка".

«Привет, Саша. Я следил за всей ситуацией, в которую ты попал вместе с Павлом Мамаевым. Ужасно видеть тебя в тюрьме. То, что ты сделал, действительно плохо. Но я думаю, что наказание должно соответствовать твоему поступку. Ты никого не убил и не являешься угрозой для российского общества. Надеюсь, судьи проявят здравый смысл и отпустят тебя. Надеюсь скоро увидеть тебя на поле в составе "Зенита". Я с тобой. Держись, Саша", - сказал Ломбертс в видеообращении, опубликованное на странице хавбека "Крыльев Советов" Алана Чочиева в инстаграме.

Напомним, что 8 Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и своими друзьями избили трех человек в Москве.

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