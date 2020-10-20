Ломбертс назвал самых опасных игроков "Зенита"
Бывший защитник питерского "Зенита" Николас Ломбертс высоко отозвался о действующем капитане "сине-бело-голубых" Артёме Дзюбе.
"В составе "Зенита" есть несколько талантливых футболистов. Знаю, что Малком травмирован. Это неплохо для "Брюгге". Это звёздный игрок, который умеет играть, часто отдаёт голевые передачи и уверенно стоит на ногах. Впереди, конечно же, выделю Дзюбу. Он - просто зверь. Против него очень сложно защищаться", - сказал Ломбертс, делясь ожиданиями от матча Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Брюгге".
Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 19:55 по московскому времени.
32-летний Дзюба в этом сезоне забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 11 встречах.
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