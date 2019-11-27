Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона

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Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона

Экс-игрок "Зенита" Николас Ломбертс, который сейчас играет в бельгийском клубе "Остенде", сказал, что готов завершить карьеру летом 2020 года. Об этом сообщает Sport24.

34-летний футболист занимается на данный момент во второй команде "Остенде". Клуб давит на Ломбертса, чтобы расторгнуть с ним контракт, а также не выплачивать больше футболисту зарплату.

Весной 2019 года сообщалось, что игрок станет скаутом "Зенита".

"Я решил завершить карьеру по окончании сезона. Чем буду заниматься дальше? Возможно, останусь в футболе. Должность скаута в "Зените"? Это слухи", - сказал Ломбертс.

В "Зените" футболист выступал с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.

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