Ломбертс сделал прогноз на матч Бельгия - Россия

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Ломбертс сделал прогноз на матч Бельгия - Россия

Фото инстаграм Николаса Ломбертса

Бывший защитник питерского "Зенита" Николас Ломбертс поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

"Боюсь, России будет сложно победить. Для меня Бельгия - главный фаворит Чемпионата Европы. Очень сильный состав, даже с учётом травм Де Брюйне и Витселя, невнятной формы Эдена Азара. Лукаку в отличной форме, Карраско набрал ход, Куртуа - лучший вратарь мира, защита опытная, хоть и возрастная. Думаю, у нас сильнейший состав на Евро.

Способна ли Россия дойти до четвертьфинала? Надеюсь. Но сперва вам нужно хотя бы выйти в 1/8 финала. Россия будет бороться за второе место с Данией, а это тоже очень сильная сборная, даже Бельгии будет непросто её победить. Если Россия выйдет в 1/8 финала, то там многое будет зависеть от соперника. Если попадётся не топ-команда, то четвертьфинал возможен.

Моя ставка? Бельгия выиграет 3:1. У России забьёт Дзюба", - сказал Ломбертс.

Россия сыграет с Бельгией сегодня в 22:00 мск в Санкт-Петербурге.

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