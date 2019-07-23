Ломовицкий близок к уходу из "Спартака"

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Ломовицкий близок к уходу из "Спартака"

Хавбек "Спартака" Александр Ломовицкий близок к уходу из клуба.

Сообщается, что 21-летний футболист может перейти на правах аренды в "Рубин" или тульский "Арсенал". Клубы рассматривают вариант с арендой до следующего лета.

Отмечается, что Ломовицкий не входит в планы "Спартака". Игрок должен определиться с новым клубом в ближайшее время.

Соглашение Ломовицкого со "Спартаком" действует до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел 24 игры и отдал один ассист.

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