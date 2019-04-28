Ломовицкий: "Готов занять место Промеса в "Спартаке"



Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий заявил, что он готов в будущем стать лидером команды.

"Я должен играть по-другому. Будучи футболистом самого титулованного клуба России, нужно много забивать и делать голевые передачи, держать планку. Мне была необходима адаптация, но сейчас уже привык к высокому уровню сопротивления в Премьер-Лиге.

Готов ли занять место Квинси Промеса? В будущем — да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами", - приводит слова Ломовицкого официальный сайт клуба.

21-летний Ломовицкий является воспитанником "Спартака". За основной состав клуба он выступает с 2017 года. Всего он провел за "красно-белых" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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