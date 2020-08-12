Ломовицкий перешел в "Химки" на правах аренды

Хавбек "Спартака" Александр Ломовицкий ушел в аренду в "Химки". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт 22-летнего игрока с подмосковным клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Прошлый сезон Ломовицкий провел в тульском "Арсенале" на правах аренды. В 27 матчах он забил 2 гола.

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